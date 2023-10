Bosnia: Associazione trasportatori, forti ritardi nelle consegne per aumento controlli Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei controlli ai valichi di frontiera della Slovenia con la Croazia e l'Ungheria potrebbe avere serie conseguenze per le aziende di autotrasporto bosniache e per l’economia della Bosnia Erzegovina. E’ l’allarme lanciato dall’Associazione autotrasportatori della Repubblica Srpska, secondo quanto riferisce l’emittente “N1”. Il rappresentante dell’associazione dell’entità serba, Nikola Grbic, ha osservato che prima del rafforzamento dei controlli i trasportatori da Sarajevo o Banja Luka impiegavano due o tre giorni per il trasporto delle merci in Germania. "Adesso, invece di tre giorni avremo bisogno di cinque, sei o perfino sette giorni”, ha aggiunto Grbic precisando che le code in attesa alle postazioni di frontiera sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni. La Slovenia ha deciso di applicare dei controlli ai confini di Croazia e Ungheria a partire dal 21 ottobre, dopo che un’analoga decisione è stata presa dall’Italia nei pressi dei confini sloveni a partire dalla stessa data.(Seb)