Governo: Locatelli, orgogliosa per incarico ministro Disabilità, lavoriamo per migliorare qualità vita di tutti

- È passato un anno da quando ho giurato nel mio incarico di ministro per le Disabilità. “Un grande orgoglio, una grande responsabilità che mi ha portata a girare tutte le Regioni, a visitare Comuni grandi e piccoli, a incontrare famiglie, associazioni, a conoscere meglio il nostro Paese e tutte le difficoltà, le problematiche ma anche i grandissimi e meravigliosi punti di forza del mondo dell'associazionismo, del terzo settore”. Lo ha dichiarato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in un video su Facebook. “Abbiamo lavorato in quest'anno per sviluppare i temi delle periferie inclusive, per ripartire le risorse alle categorie più fragili, per sostenere anche durante i momenti più difficili della crisi economica e sociale le associazioni, gli enti del terzo settore”, ha sottolineato Locatelli, che ha aggiunto: “Adesso dobbiamo lavorare ancora di più per la piena attuazione della legge delega sulla disabilità”. “Tanto altro che deve permettere e deve consentire a ogni persona di poter godere appieno della vita quotidiana dal punto di vista sociale, civile e politico. Abbiamo tanta strada da fare insieme”, ha concluso. (Rin)