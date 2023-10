Difesa: Cossiga (Aiad), Ucraina e Medio Oriente dimostrano centralità industria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tuttavia, questa congiuntura storica, certo non piacevole, offre l'opportunità - ha sottolineato Cossiga - di sviluppare un'importante riflessione. Dopo tanti anni di disattenzione, per la prima volta l'opinione pubblica si è trovata a confrontarsi con una guerra alle porte di casa. Ci si è accorti che in una guerra c'è un buono e un cattivo e che il cattivo è armato e che per potersi difendere una democrazia ha bisogno di un'industria degli armamenti. Non basta avere tanti amici o alleati, ma se ci si vuole difendere bisogna essere in grado di farlo da soli e l'Italia ha bisogno della sua industria della difesa". All'evento, promosso dal Gruppo The Skill, hanno partecipato, tra gli altri, Isabella Bertolini (componente Csm), Massimo Comparini (Ad Thales Alenia Space) e Francesco Tufarelli (dirigente di Palazzo Chigi). (Rin)