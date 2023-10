Niger: fonti familiari, Bazoum sta bene e con la sua famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp) - il nome assunto dalla giunta militare - ha affermato di aver sventato un “irresponsabile” tentativo di Bazoum di sottrarsi alla prolungata detenzione, con un piano che avrebbe coinvolto “potenze straniere” ed il trasferimento del presidente in Nigeria. La fuga, ha spiegato in diretta televisiva il portavoce del Cnsp, Amadou Abdramane, è iniziata la notte fra mercoledì e giovedì, alle 3 del mattino, quando Bazoum è riuscito ad evadere dal luogo in cui era tenuto agli arresti insieme ai familiari (la moglie Haziza e il figlio Salem), due cuochi ed altrettanti membri della sicurezza a lui rimasti fedeli. Secondo i militari al potere, il piano prevedeva, nella sua prima fase, il trasferimento ad un punto di raccolta situato nei pressi del palazzo presidenziale, dove i fuggitivi avrebbero trovato ad aspettarli un’auto. Bazoum e i suoi sarebbero quindi stati condotti ad nascondiglio situato nel quartiere di Tchangarey, alla periferia nord di Niamey, quindi trasferiti via elicottero a Birnin Kebbi, nel nord-ovest della Nigeria. Il portavoce ha precisato che il piano è stato sventato, “gli attori e principali complici” sono stati arrestati e che la situazione è tornata “sotto controllo”. A nome della giunta, Abdramane ha inoltre denunciato "l'atteggiamento irresponsabile" di Bazoum e ha elogiato "la professionalità e il sangue freddo" delle Forze di difesa e di sicurezza rimaste fedeli al generale Omar Tchiani, aggiungendo che il procuratore ha aperto un'indagine sull'accaduto. (segue) (Res)