Niger: fonti familiari, Bazoum sta bene e con la sua famiglia (3)

- La Nigeria - chiamata in causa come destinazione finale della tentata evasione - non ha commentato le dichiarazioni della giunta. Il presidente Bola Tinubu è stato un convinto sostenitore di un intervento militare in Niger per ottenere il rilascio di Bazoum e il suo ripristino al potere, e le sue pressioni nel quadro della Comunità economica dei Paesi dell’Africa occidentale (Cedeao) - di cui Abuja ricopre la presidenza di turno - hanno sollevato malumori a Niamey. L’ipotesi di un commando che abbia agito sotto la guida nigeriana, ed il sostegno degli Stati Uniti, rimane una delle possibilità della fallita operazione di rilascio. L’operazione combacia anche con il ritiro delle forze francesi, espulse dal Niger su volontà della giunta in vista di un progressivo trasferimento in Ciad, dove proprio nelle ultime ore è arrivato un primo contingente. (Res)