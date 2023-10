Rifiuti: "Ama il tuo quartiere-giornate dei riciclo", consegnate 200 tonnellate di ingombranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 200, secondo le prime stime, le tonnellate di rifiuti urbani e ingombranti consegnate dai cittadini nei municipi pari della Capitale nel corso dell'appuntamento di questa mattina con la campagna "Ama il tuo quartiere – Giornate del Riciclo". Lo comunica in una nota Ama spa. "Presso le 10 ecostazioni temporanee allestite ad hoc sono stati raccolti i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). In 3 postazioni erano, inoltre, presenti Centri di Raccolta Mobili per il conferimento di altri materiali particolari come pile, toner, farmaci scaduti, contenitori con residui di vernici e solventi. Anche i Centri di Raccolta fissi, inclusi quelli attivi nei municipi dispari, sono rimasti aperti. Tutti i materiali verranno avviati da Ama alle rispettive filiere di recupero. (segue) (Com)