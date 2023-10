Governo: Valditara, in primo anno abbiamo iniziato a rilanciare scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo primo anno di governo abbiamo iniziato a rilanciare la scuola italiana. Lo scrive sui social il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Rinnovo dei contratti e tutela del personale scolastico, per ridare autorevolezza ai docenti e a chi lavora per i nostri figli, personalizzazione della istruzione con i docenti tutor e orientatore, per sostenere gli studenti nel proprio percorso superando difficoltà e rafforzando inclinazioni, riforma degli istituti tecnici e professionali, per dare più chance di lavoro ai giovani e più competitività al nostro sistema produttivo, Agenda Sud per riunire l'Italia dando a tutti stesse possibilità di successo formativo, riforma del voto di condotta e delle sospensioni per ripristinare la cultura del rispetto”, sottolinea Valditara, che aggiunge: “Semplificazioni per eliminare il peso della burocrazia dalla vita di chi lavora, delle famiglie e degli studenti. È solo l'inizio. Andiamo avanti con determinazione”. (Rin)