Governo: Abodi, grazie a Meloni, risponderemo al meglio a chi ci ha dato fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grazie infinito al nostro esemplare presidente Giorgia Meloni, “felice di condividere questa stagione della vita con i colleghi di governo, per rispondere al meglio, nonostante le difficoltà e le insidie di questo tempo, a chi ci ha dato fiducia, a tutti gli italiani… e alla nostra coscienza!”. Lo scrive su X il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “’Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione’. Dal 22 ottobre 2022, ogni santo giorno, il senso dell’impegno quotidiano, dei doveri che ho, del servizio che devo, dell’onore affidato, per il bene comune”, aggiunge. (Rin)