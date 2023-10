Cinema: Mollicone (Fd’I), governo sostiene settore, presto riforma seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni considera strategico il settore cinematografico e audiovisivo, e razionalizzerà il tax credit. Così dichiara in una nota il presidente della commissione Cultura e responsabile nazionale Cultura e innovazione di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. “Va riconosciuto, come ha detto anche il ministro Sangiuliano, che alcuni film - mai approdati al botteghino o con pessima riuscita di bigliettazione - sono stati ultrafinanziati dallo Stato, spesso con ingaggi e retribuzioni, non da 'salario minimo' di molti registi. Siamo convinti che i nostri registi e attori siano fra i più bravi del Mondo, ma devono essere messi nelle condizioni di avere una norma sul tax credit chiara, lineare e trasparente. Non è accettabile che per avere qualche beneficio in più delle opere escano solo tre giorni nei cinema, esponendosi al giudizio negativo, quando poi hanno grande successo sulle piattaforme. Una delle tante storture che vanno assolutamente risolte. Confermiamo che il taglio sarà quello fisiologico del 5 per cento per tutti i ministeri e di 14 milioni che nulla andranno ad alterare fino al 2025 mentre, nel frattempo, introdurremo modifiche profonde ai criteri d'accesso al tax credit produzione", aggiunge. (segue) (Rin)