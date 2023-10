Cinema: Mollicone (Fd’I), governo sostiene settore, presto riforma seria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Col ministro Sangiuliano e il sottosegretario Borgonzoni continueremo - sottolinea Mollicone - a sostenere il settore. È necessario, quindi, introdurre contromisure per evitare la ‘polverizzazione’ produttiva che ha portato alla richiesta di beneficio da parte di centinaia di titoli. A breve verranno presentate una serie di misure molto serie, da questo punto di vista, che impattano e rivedono anche i contributi selettivi e gli automatici ora al vaglio degli organi di controllo. Bisogna mettere dei limiti massimi a taluni costi eleggibili come quello dei registi nel senso che il produttore è ovviamente libero di riconoscere il compenso che ritiene, ma solo una parte predeterminata è riconosciuta utile ai fini del beneficio. Inoltre, è necessario graduare un sistema di aliquote diverso, abbassando progressivamente l'aliquota al crescere degli scaglioni di costo eleggibile. Sosteniamo - conclude - l'ottimo lavoro che sta facendo il sottosegretario Borgonzoni e valuteremo con lei le prossime misure di riforma anche in Parlamento". (Rin)