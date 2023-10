Governo: Silvestroni (Fd’I), con esecutivo Meloni Italia ha rialzato la testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dodici mesi dall'insediamento Giorgia Meloni è una leader ancora più riconosciuta come punto di riferimento a livello internazionale. “La passione, il coraggio del presidente del Consiglio, ha permesso al popolo italiano di rialzare la testa”. Lo ha dichiarato Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d’Italia e segretario dell’ufficio di presidenza, a margine della kermesse al teatro Brancaccio. “Avevamo necessità di confrontarci con un governo stabile, eletto dai cittadini e capace di fare programmazione di lungo termine”, ha sottolineato Silvestroni, che ha aggiunto: “Ci siamo dimostrati leali per i nostri partner stranieri sull'immigrazione, sulla situazione economica, sulla politica estera. Abbiano un programma da realizzare, lo faremo per il bene dei cittadini”. (Rin)