Governo: Lollobrigida, in campo azioni per sostenere produzioni e difendere qualità

- La candidatura della cucina italiana a Patrimonio immateriale dell'Unesco, la valorizzazione delle filiere, lo stop al cibo sintetico e il ruolo degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori per l'ambiente. Questi alcuni dei temi al centro dell'intervento del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, all'evento "Italia Vincente" dedicato al primo anno del governo Meloni. Lollobrigida ha valorizzato la portata delle azioni messe in campo alla guida del Masaf, che rispondono all'impegno di sostenere le produzioni e difendere un modello alimentare sano e di qualità. "Tra le varie cose - ha sottolineato in particolare il ministro - abbiamo candidato la cucina Italiana a patrimonio Unesco, una proposta congiunta con il ministero della Cultura: l'Italia deve essere valorizzata, non solo per orgoglio, ma per le nostre filiere produttive, così da fare una ulteriore crescita nell'export e creare ricchezza e lavoro". (segue) (Rin)