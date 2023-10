Governo: Lollobrigida, in campo azioni per sostenere produzioni e difendere qualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Terra e mare danno da mangiare", ha ribadito Lollobrigida, sottolineando che coloro che lavorano a contatto con la natura rappresentano "i primi ambientalisti del pianeta, perché proteggono il territorio. Dove non c'è agricoltura viene giù tutto". È stato anche "per difendere un modello produttivo che lega il lavoro dell'uomo alla terra", ha aggiunto, che "con Orazio Schillaci abbiamo scelto di essere la prima Nazione al mondo a vietare i prodotti sintetici, seguendo il principio di precauzione, e presto sarà approvato in Parlamento". "Abbiamo fatto tutto questo per rispetto della democrazia, per le richieste che abbiamo ricevuto da Regioni, Comuni e dalle 2 milioni di firme raccolte da Coldiretti. Serve garantire la sicurezza alimentare per il mondo e va perseguita con il principio della qualità. Vogliamo contrastare quei modelli produttivi in cui non ci riconosciamo", ha concluso. (Rin)