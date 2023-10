Governo: Roccella, buon compleanno a esecutivo Meloni, italiani sono con noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha evidenziato Giorgia oggi nel suo messaggio alla manifestazione di Fratelli d'Italia al teatro Brancaccio, in una congiuntura che rema contro e che costringe a scelte dolorose, gli italiani sono con noi. “Perché percepiscono il senso di una sfida positiva, perché sanno che ce la stiamo mettendo davvero tutta. Buon compleanno al governo Meloni, buon compleanno al governo dell’Italia, buon compleanno al governo degli italiani”. Lo scrive sui social la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella. “In questo giorno, un anno fa, prestava il suo giuramento il governo Meloni. Il primo nella storia d’Italia presieduto (per merito) da una donna. Il primo dopo tanto tempo frutto autentico della volontà popolare. Il primo dopo anni espressione di una visione politica e di una coalizione omogenea. Questo governo, il nostro governo, si è trovato di fronte a una congiuntura internazionale terribile e di conseguenza a ristrettezze di bilancio inimmaginabili. Poteva fare due cose: distribuire oboli o compiere delle scelte. E ha scelto di scegliere. Si è dato delle priorità. Ha messo al primo posto i realmente bisognosi. Ha messo al primo posto il rilancio produttivo dell’Italia. Ha messo al primissimo posto le famiglie che già esistono e i figli che le coppie desiderano, che le donne desiderano, e che non vengono fatti perché troppo a lungo l’Italia non è stata con loro accogliente. Ha invertito una rotta disastrosa, e le persone lo percepiscono”, aggiunge. (Rin)