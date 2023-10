Speciale scuola: Città metropolitana Roma, delegato Scuola, al liceo Darwin 2,5 milioni per ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere delegato della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, assieme al presidente del Municipio Roma VII Francesco Laddaga e il suo vice, Marcello Morlacchi, hanno incontrato la dirigente scolastica del Liceo "Darwin" Marina Proietti. "Nel consueto sopralluogo nelle scuole superiori, ho comunicato alla dirigente scolastica del Liceo Darwin gli interventi che interesseranno l'Istituto. Complessivamente abbiamo destinato oltre 2 milioni e mezzo di euro di Fondi Pnrr, per la messa in sicurezza della scuola e l'ottenimento del Cpi - certificato prevenzioni incendi. Nei mesi precedenti inoltre abbiamo concluso la sostituzione di tutti gli infissi ammalorati ed iniziato gli interventi per il rispristino dei cornicioni pericolanti e del consolidamento delle scale interne", dichiara Parrucci. (Com)