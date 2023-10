Speciale scuola: Napoli, assessore all'Istruzione, "Scholas cittadinanza" è percorso dal forte impatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa presso l'istituto comprensivo Pertini-Don Guanella di Napoli la prima tappa del progetto "Scholas cittadinanza, la comunità che sogniamo", realizzato dall'organizzazione pontificia Scholas occurrentes in partenariato con il Comune di Napoli. Un ricco percorso della durata di tre giorni, in cui sono stati coinvolti in attività di educazione basate sui linguaggi pedagogici del pensiero creativo, dell'arte e del gioco oltre 100 studentesse e studenti degli istituti comprensivi Pertini-Don Guanella, Russo–Montale, Radice–Sanzio–Ammaturo, Bonghi e Caro-Berlingeri-Pascoli 2. Un momento in cui i ragazzi hanno potuto raccontare i loro sogni, che diventeranno spunto di progetti futuri. "Ci siamo sentiti a casa, perché per noi la scuola è come una casa”, ha commentato Maria Paz Jurado, coordinatrice internazionale della fondazione pontificia Scholas occurrentes, venuta a Napoli per seguire personalmente il progetto insieme a Ezequiel Del Corral, responsabile internazionale progetti educativi e artistici, alla coordinatrice Italia Mjriam Palazzo e al coordinatore internazionale progetti sport, Mario del Verme. "Abbiamo vissuto una grandissima emozione, grazie alle attività laboratoriali del progetto Scholas che hanno coinvolto e segnato positivamente i ragazzi e tutto il corpo docente", ha commentato Tania Vece, dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Pertini-Don Guanella. (Ren)