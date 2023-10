Speciale scuola: Veneto, assessore Protezione civile, progetto "Scuola Sicura" contro rischi calamità naturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tenuta presso il Liceo Majorana di Mirano, l'esercitazione di "Scuola Sicura", progetto ideato dall'Assessorato regionale alla Protezione civile per sensibilizzare i giovani sui rischi provocati dalle calamità naturali. "Pur essendo un'esercitazione, le informazioni apprese - ha commentato Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione civile - potranno esservi estremamente utili. È questo lo scopo di giornate come quella odierna: capire dove ci sono i rischi e l'importanza di non esporvisi". "In Veneto abbiamo un grande esercito di volontari - ha concluso l'assessore - ma per continuare a mantenerlo è necessario venga alimentato con forze fresche. Sono convinto che tanti di voi, dopo la giornata odierna, avranno il desiderio di diventare un giorno volontari e così continuare a far crescere la nostra Protezione civile". (Rev)