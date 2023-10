Venezuela: oggi le primarie di opposizione per scegliere chi affronterà Maduro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tutto si inserisce nel recente accordo concluso fra il governo Maduro e le opposizioni venezuelane al termine del dialogo ospitato da Barbados, nel quale le parti "riconoscono e rispettano il diritto di ogni attore politico a selezionare il proprio candidato" presidenziale "in modo libero e nel rispetto dei meccanismi interni, rispettando quanto stabilito nella Costituzione e nella legge", ma non si precisa se alle elezioni presidenziali potranno candidarsi i principali leader anti-governativi. L'intesa è stata nondimeno accolta positivamente dalla comunità internazionale e ha aperto la porta all'importante alleggerimento delle sanzioni disposto dal governo degli Stati Uniti al settore petrolifero venezuelano, misura accordata in cambio dell'impegno del governo Maduro a collaborare sul rimpatrio dei migranti. Un tema chiave per l’agenda del presidente statunitense Joe Biden in vista delle elezioni in agenda nel suo Paese a novembre del 2024. (Vec)