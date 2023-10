Turismo: Santanchè, a ottobre prenotazioni aeree in aumento del 20 per cento sul 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo sta andando molto bene, i dati della nostra infografica evidenziano una coda del turismo estivo di settembre e ottobre. “Cito un dato su tutti, un 20 per cento in più rispetto al 2022 di prenotazioni aeree ad ottobre”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, commentando i dati della terza settimana di ottobre, nel corso dell’iniziativa “L’Italia vincente”. “C’è ancora molto da fare e da lavorare perché l’ambizione di questo governo è far tornare il turismo sul primo gradino del podio. Certo preoccupa l’attuale situazione in Medio Oriente perché il settore rischia di pagare un prezzo alto”, ha aggiunto. (Rin)