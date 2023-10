Bosnia: ministro Sicurezza, su Alto rappresentante Schmidt ulteriori passi dopo risposta Procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sicurezza bosniaco valuterà ulteriori passi sull’Alto rappresentante della comunità internazionale, Christian Schmidt, dopo aver preso visione della valutazione della Procura. Lo ha reso noto il ministro della Sicurezza, Nenad Nesic, secondo quanto riferisce l’emittente “Rtrs”. Il 16 ottobre Nesic ha presentato alla Procura nazionale dei documenti che a suo avviso confermerebbero che Schmidt non è stato registrato come cittadino straniero con soggiorno in Bosnia Erzegovina in qualità di Alto rappresentante nominato dall'Onu, ma come diplomatico della Germania, suo Paese d’origine. “Sappiamo che (in Procura) hanno ricevuto il materiale e hanno istituito un caso”, ha detto Nesic aggiungendo che in base agli esiti verranno prese delle decisioni conformi alla Costituzione e alle leggi pertinenti. Lo scorso 12 ottobre il ministro ha dichiarato che l'Onu "non ha chiesto i permessi necessari" per l'ingresso di Schmidt nel Paese balcanico, il quale risiede dunque "sulla base di una nota diplomatica dell'ambasciata tedesca” e non sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza, come invece è previsto per l’incarico che ricopre. (segue) (Seb)