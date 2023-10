Bosnia: ministro Sicurezza, su Alto rappresentante Schmidt ulteriori passi dopo risposta Procura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho ricevuto dalla polizia di frontiera l'informazione secondo cui il signor Schmidt ha portato con sé tre armi a canna lunga nel 2022 e, secondo la nostra legislazione, i diplomatici stranieri non ne hanno il diritto", ha poi aggiunto Nesic. "Come ministro della Sicurezza, non permetterò a nessuno di soggiornare qui armato e con una scorta, senza rispettare la legge", ha concluso il ministro, secondo cui Schmidt "deve rendere noto ogni ingresso che effettua in Bosnia Erzegovina e chiedere il permesso per la sua scorta". La nomina di Schmidt è stata controversa fin dall’inizio, quando il diplomatico tedesco era stato scelto per succedere all’austriaco Valentin Inzko. Nel 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva rigettato la Risoluzione russo-cinese per l’eliminazione di un incarico, quello dell’Alto rappresentante internazionale, che era visto ormai da Mosca e Pechino come un’ingerenza negli affari interni della Bosnia Erzegovina e non più come una garanzia di pace. Gli ambasciatori dei Paesi membri del direttivo del Consiglio per l’attuazione della pace (Pic), organismo internazionale incaricato di attuare l'Accordo di Pace di Dayton, avevano nominato in precedenza Schmidt quale nuovo Alto rappresentante. Il Consiglio di Sicurezza Onu non ha mai votato per confermare l’incarico e la Russia, insieme alla Cina, non riconosce la nomina di Schmidt. (Seb)