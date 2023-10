Fratelli d’Italia: La Russa, sotto attacco come partito, ma cosa peggiore esserlo come occidente, Europa e Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La cosa peggiore è che io temo di essere sotto attacco come occidente, come Europa e come Italia, poi si, siamo anche sotto attacco come partito, ma a questo siamo abituati”. Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, a margine dell’evento “L’Italia vincente”, organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il primo anno del governo Meloni, che l’onorevole ha raggiunto al termine perché “prima avevo un altro impegno e ho fatto tardi”. A chi gli ha citato le parole della premier “siamo spesso sotto attacco come partito”. “Se io penso a quando avevo 20 anni gli attacchi di ora mi sembrano acqua che mi scivola addosso – ha aggiunto - era molto peggio negli anni Settanta quando l’attacco era fisico, e non solo mediatico, come adesso". (Rem)