Medio Oriente: La Russa, evitare scontro di civiltà ma stare dalla parte del diritto

- In merito al conflitto tra Israele e Palestina la posizione italiana “è stata espressa molto bene da Giorgia Meloni: evitare uno scontro di civiltà, fare in modo che non ci siano eccessi, ma nello stesso tempo essere dalla parte del diritto, come in Ucraina”. Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, a margine dell’evento “L’Italia vincente”, organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il primo anno del governo Meloni.Medche l’onorevole ha raggiunto sul suo concludersi perché “prima avevo un altro impegno e ho fatto tardi”. (Rem)