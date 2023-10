Milano: Carabinieri arrestano tre ragazzi per rapina aggravata in concorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno arrestato per rapina aggravata in concorso, un 19enne italiano e due 17enni di cui uno italiano e l'altro cingalese, tutti con precedenti di polizia, anche specifici.I Carabinieri sono intervenuti in zona Quarto Oggiaro per una rapina a mano armata ai danni di 7 minorenni, nel corso della quale 3 soggetti, armati di coltelli, li avevano costretti a consegnare denaro, cellulari e capi d'abbigliamento.Durante il tragitto, in via Masetti, l'equipaggio ha sorpreso in flagranza e bloccato i 3 giovani che stavano perpetrando ulteriore rapina ai danni di una coppia che si trovava all'interno di un'autovettura. Un quarto complice, che faceva da "palo" è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo dei militari.Nessuno è rimasto ferito. La refurtiva è stata parzialmente recuperata e restituita mentre i coltelli sono stati sequestrati.I tre arrestati sono stati poi condotti rispettivamente presso gli istituti di reclusione di San Vittore e Beccaria di Milano. (Rem)