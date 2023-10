Nicaragua: nel fine settimana inusuale arrivo di migranti da Haiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto internazionale di Managua, capitale del Nicaragua, ha registrato nel fine settimana un inusuale numero di arrivi di cittadini in fuga da Haiti e altri Paesi limitrofi. Tra venerdì e sabato, si legge sul portale nicaraguense "Articulo 66", sono atterrati ben 28 voli commerciali da Porto Principe e da Providence, isola principale del territorio britannico di Turcos y Caicos, pur in assenza di rotte ufficiali. Voli operati da compagnie come AirCentury, Atlantic, Magni, Sarpa Searca, Sky High, e Sunrise, scrive la testata pubblicando la lavagna degli arrivi, con il conforto di una fonte aeroportuale che parla di "movimenti inusuali". Il quotidiano "La Prensa" anticipa nuovi voli per la giornata di oggi parlando di un "arrivo in massa di haitiani e africani che usano il Nicaragua come trampolino per il viaggio negli Stati Uniti". La settimana scorsa, il governo nicaraguense aveva lanciato l'allarme su una "campagna ingannevole e messaggi distorti sui benefici economici" legati al "sogno americano", una propaganda che - scriveva Managua - finisce per alimentare un fenomeno pericoloso per "la vita e la sicurezza dei migranti". Secondo le ricostruzioni dei media i migranti cercherebbero di arrivare dal Nicaragua in Messico, per avvicinarsi agli Usa senza dover transitare per il pericoloso corridoio del Darien, la impervia selva che unisce Colombia e Panama. (Mec)