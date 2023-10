Medio Oriente: Blinken ringrazia il Qatar per "importante assistenza" in rilascio ostaggi statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha ringraziato il premier e ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani "per l'importante assistenza" fornita da Doha nelle operazioni di rilascio di due cittadini statunitensi tenuti in ostaggio da Hamas. Lo riferisce in una nota il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, comunicando sui contenuti del colloquio tenuto fra Blinken e al Thani. Le parti, si legge nella nota, hanno discusso degli sforzi per garantire il ritorno immediato e sicuro di tutti gli ostaggi e hanno riaffermato la partnership strategica tra Stati Uniti e Qatar. (Was)