Fratelli d’Italia: Fidanza, smentito cassandre che scommettevano su fallimento governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Riteniamo di aver smentito tutti i gufi e le cassandre che scommettevano su un fallimento del governo Meloni, che, invece, sta viaggiando a gonfie vele in un quadro geopolitico internazionale molto complicato”. Lo ha dichiarato Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo a margine dell’evento “L’Italia vincente”, organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il primo anno del governo Meloni. Ci sono argomenti “su cui vogliamo lavorare di più, soprattutto sull’immigrazione”, ha precisato e ha ribadito come l’obiettivo sia “eliminare le cause che sono alla radice dei flussi”. (Rem)