Roma: controlli a Labaro e Prima Porta, 10 persone denunciate e sanzioni per 7.000 euro

- Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, con la collaborazione dei militari del Nas di Roma e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno svolto due servizi straordinari nei territori di Labaro e Prima Porta, volti alla tutela della salute dei consumatori e al contrasto dei reati predatori e al controllo del territorio. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta, nel corso dei controlli agli esercizi commerciali, hanno denunciato i titolari di due bar-tavola calda per furto di energia elettrica, poiché i militari hanno scoperto che il contatore delle loro attività era allacciato abusivamente alla rete pubblica. I titolari di due frutterie e due mini market sono stati sanzionati amministrative per un importo di 4.000 euro, per la mancanza dei requisiti generali in materia di igiene e degli adempimenti delle procedure di autocontrollo "Haccp". (segue) (Rer)