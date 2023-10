Roma: controlli a Labaro e Prima Porta, 10 persone denunciate e sanzioni per 7.000 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare di un bar-ristorante di Labaro, invece, è stato sanzionato per un importo pari a 3.000 euro, poiché i Carabinieri hanno accertato la presenza di alimenti privi di tracciabilità. Quest’ultimo è stato denunciato anche per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e occupazione, in qualità di datore di lavoro, di un lavoratore straniero privo di regolare permesso di soggiorno nei cui confronti veniva subito emesso un decreto di espulsione dal territorio italiano. Infine, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per invasione di terreni o edifici 7 cittadini romeni, tutti con precedenti e senza fissa dimora, che occupavano abusivamente un'area rurale di Via Tiberina alimentando il degrado urbano della zona. (Rer)