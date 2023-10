Fratelli d'Italia: Fidanza, obiettivo cambiare maggioranza a Strasburgo per un'Europa più pragmatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d’Italia ha come obiettivo quello “di provare a cambiare la maggioranza a Strasburgo per avere un'Europa più pragmatica”. Lo ha dichiarato Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo a margine dell’evento “L’Italia vincente”, organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il primo anno del governo Meloni. Si vuole “portare un’esperienza di centro-destra simile a quella italiana anche a livello europeo – ha continuato - e questo è l’obiettivo di Fratelli d’Italia che punta a fare il massimo con senso sulle proprie liste, ma contiamo sull’apporto dei nostri partner e alleati in tutta Europa”. In questo modo potrebbe esserci “una maggiore attenzione alle imprese e ai lavoratori relativamente al tema della transizione verde”, evitando “soltanto un’ideologia green”, ha concluso. (Rem)