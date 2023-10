Governo: Conte, fa brindare corrotti ed evasori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Hanno voltato le spalle a chi non ha niente: al ceto medio affossato dal carovita, nostri giovani ai quali propongono solo contratti precari. Oggi, però, con loro possono brindare corrotti, evasori, qualche colletto bianco e sicuramente tutta l'industria bellica”. Lo afferma in un video pubblicato su Facebook il presidente de Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, commentando un anno di governo Meloni. “Non permetteremo che Meloni e soci mettano in ginocchio il nostro Paese, la nostra Italia”, ha concluso. (Rin)