Vaticano: Papa, fede e vita quotidiana camminano insieme

- Prima della recita dell'Angelus di questa mattina a Piazza San Pietro, Papa Francesco ha esortato a non pensa che "una cosa è la fede con le sue pratiche e un'altra cosa la vita di tutti i giorni. No. – ha sottolineato il Santo Padre - Questa è una "schizofrenia", come se la fede non avesse nulla a che fare con la vita concreta, con le sfide della società, con la giustizia sociale, con la politica e così via". Il Pontefice ha poi spiegato: "In realtà, Gesù vuole aiutarci a collocare "Cesare" e "Dio" ciascuno nella sua importanza. A Cesare – cioè alla politica, alle istituzioni civili, ai processi sociali ed economici – appartiene la cura dell'ordine terreno della polis; – le parole di Francesco - e noi, che in questa realtà siamo immersi, dobbiamo restituire alla società quanto ci offre attraverso il nostro contributo di cittadini responsabili, avendo attenzione a quanto ci viene affidato, promuovendo il diritto e la giustizia nel mondo del lavoro, pagando onestamente le tasse, impegnandoci per il bene comune, e così via". Infine il Papa ha sottolineato: "Allo stesso tempo, però, Gesù afferma la realtà fondamentale: che a Dio appartiene l'uomo, tutto l'uomo e ogni essere umano. Ciò significa che noi non apparteniamo a nessuna realtà terrena, a nessun 'Cesare' di questo mondo". (Civ)