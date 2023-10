Terrorismo: Santanchè, sinistra ha reso Paese un colabrodo, attentatori erano in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche sull'immigrazione di sinistra "hanno reso l'Italia un colabrodo, gli attentatori di questi giorni dove sono stati? In Italia, senza che ci fossero controlli e alla sinistra non gliene frega niente". Lo ha detto Daniela Santanchè, ministro del turismo, intervenendo all'evento "L'Italia vincente" organizzato da Fratelli d'Italia per celebrare il primo anno del governo Meloni. Parliamo di "una cultura del passato che prevedeva l'ingresso di tutti senza problemi", ha continuato. Santanchè ha poi affermato che "se non ci fosse il governo Meloni" ci sarebbero "molti più problemi", perché "sarebbe continuata questa politica di fare arrivare chiunque, anche se terrorista e delinquente" . Questa "è la loro mentalità: non difendere i confini nazionali che sono anche quelli europei, la mentalità di sinistra e di non difendere gli italiani, e quando si parla di sicurezza a loro viene l'orticaria", ha concluso. (Rem)