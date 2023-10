Lazio: Trancassini (Fd'I), risultati straordinari da tesseramenti, +150 per cento adesioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del tesseramento nel Lazio sono straordinari: abbiamo registrato il 150 per cento di adesioni in più rispetto allo scorso anno. Questo significa che i cittadini continuano a riconoscersi nel nostro partito e premiano il lavoro del nostro leader. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio, Paolo Trancassini, in apertura della kermesse L’Italia vincente, un anno di risultati al teatro Brancaccio di Roma. "Per questa importante stagione del tesseramento un ringraziamento particolare va ad Arianna Meloni, una colonna e un punto di riferimento per tutto il nostro partito", conclude. (Com)