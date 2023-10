Medio Oriente: Libano-Israele, ripetuti attacchi di Hezbollah, Idf rispondono al fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato nella sola giornata di oggi almeno tre bombardamenti nel sud del Libano, in risposta ai ripetuti attacchi dei militati del gruppo libanese sciita Hezbollah. Separatamente, le Idf affermano che un drone in avvicinamento allo spazio aereo israeliano dal Libano è stato intercettato e abbattuto dal sistema di difesa aerea Iron Dome. Hezbollah ha lanciato anche un altro attacco missilistico anticarro contro apparecchiature di sorveglianza delle Idf in una postazione militare vicino alle comunità settentrionali israeliane di Manara e Margaliot. Le forze israeliane affermano che stanno rispondendo con bombardamenti di artiglieria e raid aerei contro la fonte degli attacchi, pubblicato a corredo diversi filmati. (Res)