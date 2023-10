Governo: Crosetto, Meloni ha avuto coraggio scalare montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- “La grandezza di Giorgia Meloni è stata non farsi spaventare dalla montagna” per arrivare a palazzo Chigi con un governo di centrodestra “ma iniziare a piantare i picchetti”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo nel corso de “L’Italia vincente”, la kermesse organizzata a Roma da Fratelli d’Italia per il primo anno di governo. Lo stesso ha parlato di “un percorso difficile, complesso” ed ha ricordato come tutti dicessero che “saremmo durati poco perché non eravamo credibili”. (Rin)