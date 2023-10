Roma: avviate procedure gara per 11 interventi investimenti per oltre 32 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento Tutela Ambientale ha pubblicato su Tuttogare, la piattaforma web per l'affidamento di appalti di lavori e servizi per la pubblica amministrazione, 11 avvisi di manifestazione di interesse a candidarsi alle gare d'appalto per l'esecuzione di altrettanti interventi, con un investimento complessivo di oltre 32 milioni di euro. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure negoziate hanno tempo fino alle ore 10.00 del giorno 06 novembre. Gli avvisi sono consultabili sulla piattaforma Tuttogare: https://gare.comune.roma.it/archivio_indagini/index.php?codice_ente=541. (segue) (Com)