Roma: avviate procedure gara per 11 interventi investimenti per oltre 32 milioni (2)

- "Con la pubblicazione di questi avvisi procediamo verso la fase di affidamento degli appalti per la realizzazione di importanti progetti quali, ad esempio, la riqualificazione di Villa Aldobrandini e di Villa Glori, gli interventi di manutenzione delle alberature stradali, la ristrutturazione e l'ampliamento del canile rifugio di Muratella e la realizzazione dell'ospedale veterinario pubblico. Abbiamo accolto con grande interesse le modifiche e le semplificazioni recentemente apportate al Codice dei Contratti e ringrazio gli uffici per averle immediatamente tradotte in provvedimenti. Con queste procedure riduciamo i tempi di gara, chiudiamo definitivamente con i sorteggi casuali, alziamo la qualità degli interventi e facilitiamo il lavoro di chi deve seguire i cantieri", dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale. Contiamo di affidare tutti gli appalti entro l'anno e di iniziare alcuni interventi già entro il mese di dicembre, con l'obiettivo di accelerare i tempi per traguardare Roma e il suo verde verso il Giubileo". (segue) (Com)