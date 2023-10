Roma: avviate procedure gara per 11 interventi investimenti per oltre 32 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli interventi compresi in questa tranche di appalti sono previsti il restauro e rifunzionalizzazione del complesso del Casale della Vaccareccia nella tenuta della Caffarella con un investimento di 6.5 milioni, gli interventi di manutenzione straordinaria delle alberature stradali con la messa a dimora di 1.200 nuovi alberi e la rimozione di oltre 500 ceppaie in nove municipi, per un investimento di circa 2 milioni di euro, la riqualificazione del sistema vegetazionale e la sistemazione di arredi, pavimentazioni e aiuole di Piazza e Viale Mazzini con un finanziamento di 2 milioni di euro. Sono previsti, inoltre, il primo stralcio di lavori di riqualificazione del parco di Villa Glori con uno stanziamento di 2 milioni di euro per la sistemazione dei principali assi viari, della Piazza del Mandorlo e interventi sul patrimonio vegetazionale del Roccolo e della Stanza dei Lecci, e, con un finanziamento di oltre 6 milioni di euro, il progetto di ristrutturazione e ampliamento del canile rifugio della Muratella dove sarà realizzato il primo ospedale veterinario pubblico. (Com)