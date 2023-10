Medio Oriente: portavoce forze Israele, “ucciso un altro alto comandante di Hamas”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce delle Forze di difesa di Israele (Idf), il contrammiraglio Daniel Hagari, ha affermato che un alto comandante di Hamas è stato ucciso in un attacco aereo israeliano notturno nella Striscia di Gaza. “Non fermeremo i nostri attacchi sulla Striscia”, ha detto Hagari, citato dal quotidiano “Times of Israel”, aggiungendo che decine di membri di Hamas, compreso il numero due del sistema missilistico del gruppo terroristico, sono stati uccisi in attacchi notturni. “Stiamo aumentando gli attacchi nella Striscia di Gaza per ridurre le minacce alle nostre forze in preparazione alla prossima fase della guerra”, ha detto il portavoce , riferendosi alla prevista offensiva di terra di Israele. "Andremo alla fase successiva nelle migliori condizioni per le Idf e in conformità con la decisione del livello politico", ha aggiunto Hagari. (Res)