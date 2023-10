Cina-Filippine: collisioni nel Mar cinese meridionale, Pechino e Manila si accusano reciprocamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino e Manila si sono reciprocamente attribuite la colpa di due collisioni avvenute tra navi cinesi e imbarcazioni filippine durante una missione di rifornimento alle truppe delle Filippine in un remoto avamposto situato nel Mar Cinese Meridionale. Gli incidenti sono avvenuti vicino a Second Thomas Shoal nelle Isole Spratly, una regione contesa dove Pechino sta schierando sue navi per dar maggiore peso alle sue rivendicazioni marittime. In un post pubblicato su X (ex Twitter), una task force dell’esercito filippino ha affermato che "le manovre pericolose di blocco della nave 5203 della Guardia costiera cinese hanno causato la collisione con la nave di rifornimento indigena commissionata dalle forze armate delle Filippine" a circa 25 chilometri (15 miglia) da Second Thomas Shoal. Da parte sua, il ministero degli Esteri cinese ha sostenuto che la "leggera collisione" è avvenuta dopo che la nave di rifornimento filippina ha ignorato "diversi avvertimenti e ha deliberatamente superato le forze dell'ordine in modo poco professionale e pericoloso”. (segue) (Fim)