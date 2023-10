Commercio: assessora Roma, in 2024 a gara 11 mila licenze ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vanno a gara le 11 mila licenze del commercio ambulante a Roma a partire dal 2024 in linea con quanto stabilito da una sentenza del Consiglio di Stato. Lo ha annunciato l'assessora alle Attività produttive di Roma, Monica Lucarelli, in una intervista al quotidiano "Il Messaggero". "La sentenza del Consiglio di Stato, a una prima lettura che approfondiremo nei prossimi giorni con il supporto dell'avvocatura, sembra indicare la linea della messa a gara delle circa 11 mila licenze di commercio su area pubblica - ha detto -. Non saranno incluse ovviamente quelle già affidate dai Municipi con procedura pubblica". L'assessora ha quindi aggiunto: "Se la linea sarà confermata, avremo il dovere di pubblicare i bandi nel primo quadrimestre del 2024, perché prima i Municipi devono concludere l'iter dell'approvazione dei piani del commercio su area pubblica. Devono approvarli entro il 31 dicembre del 2023". Lucarelli ha assicurato: "Ovviamente sarà nostro impegno la tutela degli operatori che già operano nei posteggi e faremo il possibile perché nessuno di essi resti senza lavoro. Proseguirà nelle prossime settimane il confronto con le categorie già avviato". (Rer)