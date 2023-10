Innovazione: Ari nazionale al Maker Faire 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esempio di grande imprenditorialità, una sorta di Start-up "ante litteram". Negli stand Ari sono state installate due stazioni di radiotrasmissione: la prima operante via satellite, la seconda in onde corte con lo speciale nominativo II0MKFR rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tre maxi schermi permettono ai visitatori di seguire in diretta le varie attività e di conoscere meglio il mondo radioamatoriale. E' anche possibile seguire le principali tecniche di comunicazione radio via satellite e le esperienze di radiolocalizzazione (per le scolaresche è stata organizzata una vera e propria "caccia alla volpe" con premi). Nei giorni della rassegna è stata realizzata una serie di podcast dedicati all'evento, a disposizione di tutti sulle principali piattaforme. (Com)