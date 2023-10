Medio Oriente: portavoce Hezbollah, "Nasrallah dirige operazioni militari contro Israele”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hassan Nasrallah, leader del movimento libanese sciita Hezbollah, non è sparito ma “segue minuto per minuto la battaglia nel sud del Libano e a Gaza, supervisionando personalmente il confronto con il nemico nel sud”. Lo ha detto oggi Hassan Fadlullah, uno dei membri più anziani di Hezbollah, all’emittente televisiva “Al Mayadeen”. “Il piano del nemico era attaccare il Libano, ma gli statunitensi, temendo la sconfitta, hanno dissuaso i sionisti”, ha detto Fadlullah, in riferimento a Israele. Fadlullah ha dichiarato che Nasrallah non si fa più vedere in pubblicato da tempo “per gestire meglio la battaglia”, assicurando che il leader del Partito di Dio "apparirà quando sarà il momento opportuno”. (segue) (Lib)