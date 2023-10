Università: in Regione una cabina coordinamento per contrastare scarsità alloggi e "caro affitti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cabina di coordinamento nasce con l'obiettivo di individuare le misure strutturali per fronteggiare le problematiche della carenza di alloggi disponibili e del "caro affitti", a partire dalla rimodulazione del fondo di garanzia per gli affitti, passando per il reperimento, in collaborazione con DiSCo Lazio, di nuovi alloggi a canone calmierato negli istituti religiosi, per arrivare alla costruzione di nuovi studentati. (segue) (Com)