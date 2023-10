Governo: Meloni assente a iniziativa Fd’I, video-messaggio ai militanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha partecipato questa mattina all'iniziativa “L’Italia vincente”, organizzata a Roma da Fratelli d’Italia per il primo anno di governo, perché è rimasta a casa con la figlia. A spiegarlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che dal palco ha ricordato come la premier abbia fatto rientro solo questa notte da Tel Aviv, dove si era recata al termine del Summit per la pace in Medio Oriente organizzata al Cairo. (Rin)