Alluvione: Tassinari (FI), ordinanza Figliuolo buona notizia, passo avanti su ristori

- "Apprendo con grande piacere che il commissario per la ricostruzione post alluvione in Romagna, Francesco Paolo Figliuolo, abbia inviato alla Corte dei Conti l'ordinanza sui ristori alle imprese, perché si tratta di una buona notizia, avvicinandosi l'accesso a quei contributi per chi ne ha diritto e attende da tempo". E' il commento della deputata e coordinatrice di Forza Italia dell'Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, che ha seguito fin dall'inizio la situazione dei ristori sia alle imprese sia alle famiglie. Aggiunge la deputata: "I contenuti dell'ordinanza sono stati inviati anche alle Regioni (oltre all'Emilia-Romagna sono coinvolte anche Marche e Toscana) per consentire un più celere ed efficace studio per la successiva attuazione, non appena arriverà l'approvazione della Corte". Conclude Tassinari: "Dopo questo passaggio, ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e allora le imprese coinvolte nell'alluvione dello scorso maggio potranno accedere ai ristori, come in tanti abbiamo lavorato, e il Governo per primo, perché si raggiungesse questo importante ed indispensabile obiettivo per la ripresa economica, sociale e civile di una fra le zone più produttive e importanti del centro-nord Italia".(Com)