Business news: Somalia respinge richiesta di colloqui con Etiopia per accesso al mare

- La Somalia ha respinto la richiesta dell'Etiopia di avviare negoziati per concederle l'accesso ad un porto sul mar Rosso. Lo riferiscono i media somali, secondo cui il ministro degli Esteri somalo Ali Omar ha spiegato che, sebbene il suo Paese "sia impegnato a rafforzare la pace, la sicurezza, il commercio e l'integrazione", non è interessato a fornire l'accesso a una risorsa strategica come un porto. "La sovranità e l'integrità territoriale della Somalia - terra, mare e aria - come sancite dalla nostra Costituzione, sono sacrosante e non sono oggetto di discussione", ha dichiarato il ministro citato da media locali. Secondo le stesse fonti, Ahmed ha suggerito che il suo governo potrebbe concedere quote nella Grande diga della Rinascita etiope (Gerd) - contestato progetto sul Nilo azzurro che coinvolge anche Sudane ed Egitto - in cambio di quote simili nei porti dei Paesi vicini. Le dichiarazioni somale seguono le rivendicazioni espresse dal premier etiope Abiy Ahmed in parlamento, in un discorso tenuto la scorsa settimana nel quale ha definito l'accesso al mare "vitale" per l'Etiopia, che ne è rimasta priva dal 1999, anno in cui l'Eritrea ha dichiarato la sua indipendenza. "Il Mar Rosso e il fiume Nilo definiscono l'Etiopia; sono le basi per il suo sviluppo o la sua scomparsa", ha detto il premier, aggiungendo che il suo Paese ha "diritti naturali" di accesso diretto al mar Rosso, e che se ciò gli venisse negato "non ci saranno equità e giustizia". "È una questione di tempo, combatteremo”, ha detto. (Res)