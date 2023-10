Business news: Nigeria, Tinubu accusato di aver ripristinato i sussidi sul carburante senza annunciarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Bola Tinubu, è stato accusato di aver ripristinato i sussidi sul carburante senza informarne i cittadini. In una dichiarazione rilasciata all'emittente locale "Arise Tv", l'ex presidente dell'ordine degli avvocati, Olisa Agbakoba, ha sostenuto che senza i sussidi non si giustificherebbero gli attuali prezzi della benzina. A suo avviso, Tinubu avrebbe quindi ripristinato i sussidi - da lui eliminati in una mossa che ha provocato ripetute proteste - consentendo ai nigeriani di acquistare carburante per 600-700 naira (equivalenti a 0,7-0,8 euro) invece delle attuali tariffe di mercato, che arrivano fino ai 1.1100 naira (1,3 euro) al litro. (Res)