Medio Oriente: Crosetto, Israele doveva reagire ma Hamas non è la Palestina

- Impedire che l'attacco barbaro di Hamas e la reazione di Israele scatenino una nuova “battaglia di Lepanto”. È anche con questo cruciale obiettivo, secondo il ministro della Difesa Guido Crosetto, che Giorgia Meloni è andata in missione al Cairo e a Tel Aviv. Dal vertice in Egitto, intanto, arriva un segnale di pace. “La cosa importante è far vedere che non esiste una frattura, che tra mondo arabo e Occidente non ci sono solo la guerra e la mancanza di dialogo, ma è possibile costruire dei ponti. Anche se troppa gente vorrebbe che diventasse uno scontro di civiltà”, ha detto Crosetto al “Corriere della Sera”. “Non c'è uno scontro tra cristianità e Islam, no. C'è una organizzazione terroristica, Hamas, il cui obiettivo è sterminare Israele. Per questo io invito tutti a non incrociare i destini di Hamas con quelli del popolo palestinese». Secondo Crosetto, l'obiettivo di Hamas è la Jihad, la guerra totale. C”ercano di agitare gli animi di milioni di musulmani e trasformare la loro volontà terroristica in una guerra di religione. È un focolaio pericolosissimo, che può partire dalle nazioni arabe e divampare ovunque. Può scoppiare un incendio che non si riesce più a fermare”. Molte nazioni, sia arabe e islamiche, sia occidentali., stanno cercando di calmare la situazione. “Non si è mai visto un attivismo così forte, da parte di Stati Uniti, Occidente, Egitto, Qatar, Arabia saudita... Una ricerca di pace che mi ha colpito positivamente”, ha detto il ministro. (segue) (Res)